«Клинские стальные двери»  

Двери под ваш проект и бюджет. Выгодные условия
Входные металлические двери вот уже несколько десятилетий признаны лучшей защитой любого помещения. На это есть несколько убедительных аргументов. Во–первых, это прочность — металл не так уж и просто сломать или погнуть. Во–вторых, это долговечность. Совершенно очевидно, что срок службы такой двери будет выше, чем у деревянной. Ну и в–третьих — это устойчивость к резким перепадам температур.
Изготовим и установим: входные двери, противопожарные двери, входные ворота, решётки, ставни. Также предлагаем услуги по ремонту дверей (перетяжка, ремонт замков, покрас, замена накладок, доборов и т.д.), установка доборов.
Современное производство и многоступенчатый контроль качества максимально снижают возможность брака. Наши специалисты постоянно совершенствуют конструкцию входных дверей. В производстве используются только качественные материалы и комплектующие от ведущих производителей.
Компания «Клинские двери» была основана в 2008 году. За это время наша организация достигла уровня современного предприятия с высокой производственной мощностью. Накопленный опыт позволил нам достичь высоких показателей качества на уровне современных мировых стандартов.
В производстве мы используем только самые качественные материалы, поэтому наши двери являются современными, технологичными и надежными. Защитные покрытия обеспечивают устойчивость дверей к коррозии (ржавчине) и длительному воздействию солнечных лучей.
У нас Вы можете заказать входную металлическую дверь по своим нестандартным размерам. Это особенно актуально для частных домов, коттеджей, где дверные проемы зачастую отличаются по размеру от типовых.
Работаем по Конаково и Тверской области. В кратчайшие сроки изготавливаем, доставляем и быстро устанавливаем металлические двери. Все элементы: полотно, коробка, уплотнители, замки отвечают требованиям к комплектующим.
Вы можете обратиться к нам по телефону, по электронной почте или договориться о встрече. Будем рады помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы.
ИП Орехов Олег Алексеевич
ИНН: 691100138576
ОГРНИП: 310691122100018