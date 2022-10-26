Клинские двери

Клинские двери

«Клинские двери» - входные двери, ворота, решётки, ставни от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Клинские стальные двери»  
входные двери 
ворота 
решётки 
ставни 
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Соответствуют ГОСТам и стандартам качества

Двери под ваш проект и бюджет. Выгодные условия

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Двери от
12 000 р.
с установкой!

Что мы предлагаем

производство, установка и ремонт

Входные металлические двери вот уже несколько десятилетий признаны лучшей защитой любого помещения. На это есть несколько убедительных аргументов. Во–первых, это прочность — металл не так уж и просто сломать или погнуть. Во–вторых, это долговечность. Совершенно очевидно, что срок службы такой двери будет выше, чем у деревянной. Ну и в–третьих — это устойчивость к резким перепадам температур.

Изготовим и установим: входные двери, противопожарные двери, входные ворота, решётки, ставни. Также  предлагаем  услуги по ремонту дверей (перетяжка, ремонт замков, покрас, замена накладок, доборов и т.д.), установка доборов.

Современное производство и многоступенчатый контроль качества максимально снижают возможность брака. Наши специалисты постоянно совершенствуют конструкцию входных дверей. В производстве используются только качественные материалы и комплектующие от ведущих производителей.

Двери

Ворота

Решетки

Ставни

Двери

Ворота

Решетки

Ставни

О компании

Сегодня «Клинские двери» – это инновационные, запатентованные технологии в производстве входных дверей, ворот, решеток, ставней.

Компания «Клинские двери» была основана в 2008 году. За это время наша организация достигла уровня современного предприятия с высокой производственной мощностью. Накопленный опыт позволил нам достичь высоких показателей качества на уровне современных мировых стандартов.

Клинские
двери

Наши достижения

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Лет на рынке
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Довольных клиентов
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Выполненных проектов
  • 14 лет на рынке. Большой опыт работы и ответственное отношение к работе.
  • Высокое качество продукции. Собственное производство подвергается строгому контролю качества.
  • Адекватная стоимость. Мы не работаем с посредниками – вы сотрудничаете напрямую с производителем.
  • Индивидуальный подход к каждому проекту.

Входные двери

качественные стальные двери по выгодным ценам
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Популярно

Противопожарные двери

из стального и алюминиевого профиля от производителя
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Распашные ворота

производство и установка металлических ворот всех видов под любой проект
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Решетки

производство решеток из металла любой сложности
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Ставни

металлические ставни от производителя по доступным ценам
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Ремонт

услуги по ремонту дверей (перетяжка, ремонт замков, покрас, замена накладок, доборов и т.д.), а также установка доборов
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Наши услуги

В производстве мы используем только самые качественные материалы, поэтому наши двери являются современными, технологичными и надежными. Защитные покрытия обеспечивают устойчивость дверей к коррозии (ржавчине) и длительному воздействию солнечных лучей.

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Наши работы

реализованные объекты

Мы дорожим своей репутацией и работаем для клиента! Наши двери приятно открывать, они легко эксплуатируются, это образец надежности и качества.

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Мы работаем для вас

У нас Вы можете заказать входную металлическую дверь по своим нестандартным размерам. Это особенно актуально для частных домов, коттеджей, где дверные проемы зачастую отличаются по размеру от типовых.

Работаем по Конаково и Тверской области. В кратчайшие сроки изготавливаем, доставляем и быстро устанавливаем металлические двери. Все элементы: полотно, коробка, уплотнители, замки отвечают требованиям к комплектующим.

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Наши клиенты

индивидуальный подход к каждому проекту

Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ)
ООО «Интегра плюс»
ООО «ИМПАЛ»
АО «Институт физико-технических проблем»(ИФТП)
ООО «Этария»
ООО «Промтехсервис»
ООО «Браво»
ИП Тарасенко Виталий Иванович
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Клинские двери

Вы можете обратиться к нам по телефону, по электронной почте или договориться о встрече. Будем рады помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы.

ИП Орехов Олег Алексеевич
ИНН: 691100138576
ОГРНИП: 310691122100018

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